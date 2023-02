“Los malditos…”: Faloon Larraguibel se descargó tras ser consultada sobre los hombres infieles

La actriz y presentadora de televisión nacional, Faloon Larraguibel realizó ácidos comentarios que encendieron redes sociales en torno a un debatido tema: La infidelidad.

La influencer abrió la tradicional caja de preguntas en Instagram y no se guardó nada luego de que una mujer le preguntara por qué creía que los hombres no estaban respetando a sus parejas, lanzando una particular respuesta.

“Linda ¿Por qué crees que los hombres son infieles?”, señaló esta persona, asegurando que vivió en carne propia esta situación y que solamente había perdonado a su pareja por el amor que le tiene a sus hijos.

Ante esto, Faloon indicó con mucho énfasis: “Porque simplemente en su vida nunca existió el respeto por nada ni nadie. Nunca vieron lo que es realmente el amor”.

“Siguen el patrón de lo que siempre vieron en sus casas y, como siempre lo vieron, piensan que está bien. La gran mayoría de las mujeres se quedan por los niños”, agregó en su comentario.

La ex chica Yingo, madre de tres hijos que tuvo con el futbolista Jean Paul Pineda, no se quedó ahí y sentenció su respuesta: “Además de hueones los malditos…”

En enero del 2022, Larraguibel se refirió a cómo superó la infidelidad de parte de su ex esposo, sosteniendo que “lo importante es perdonar y no quedarte con cosas en tu corazón que tú no has hecho”.