“Se llevaron todo…”: Faloon Larraguibel fue violentamente asaltada en su vehículo

Faloon Larraguibel asustó a sus fanáticos en redes sociales luego de que subió una angustiante historia a su cuenta de Instagram en la que estaba llorando desconsoladamente tras ser víctima de un violento robo.

El hecho ocurrió durante la noche de este viernes 29 de marzo, justamente en la primera jornada del fin de semana largo que se da en el marco de semana santa, con días festivos que suelen utilizarse para salir de la capital para descansar.

Y justamente, la animadora de televisión estaba junto a sus hijos cuando tuvo lugar el violento asalto en que ella reveló que perdió todas sus pertenencias, las que fueron sustraídas por los antisociales, quienes rompieron un vidrio de su camioneta.

Faloon: “Me robaron todo”

“Perdón, perdón… Pero me acaban de romper el vidrio de la camioneta y me robaron todo. Me robaron todo“, es lo que comenzó diciendo Faloon en la historia que compartió a través de la red social.

“Traía las maletas… Y se llevaron todo estos perros de mi… Se llevaron la ropa de los niños, mis maletas…”, precisó. Aparentemente, Larraguibel estaba a punto de concretar un viaje que debió interrumpirse tras el atraco.

“No lo puedo creer, Dios santo… tantas cosas“, agregó entre lágrimas antes de terminar el registro que grabó tras el desafortunado robo.

Revisa la historia de Instagram:

