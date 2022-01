Faloon Larraguibel y Jean Paul Pineda mantienen una relación desde hace siete años y juntos tiene tres hijos.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para esta pareja, que como cualquier otra ha atravesado algunas crisis, específicamente por las infidelidades del futbolista.

Es que en 2018, cuando llevaban juntos tres años, se filtró un video donde aparece el jugador de Curicó Unido besando a una desconocida.

Lee también: Don Poncho: El hito que logró el hijo de Belenaza y Toto Acuña a solo horas de nacer

Pero eso no es todo, porque hace solo algunos meses, el deportista volvió a protagonizar una polémica luego que una tiktoker revelara una conversación entre ambos.

“Lo importante es perdonar”

En esa línea, la modelo utilizó la herramienta de preguntas y respuestas en Instagram para interactuar con sus seguidores, quienes le hicieron una profunda interrogante.

“¿Cómo lo haces para tu amor propio y cómo pudiste seguir con tu matri?”, le consultaron a la modelo en la red social.

Lee también: Cristina Morales explota tras críticas a su relación con Gary Medel: “Tampoco me sacó debajo de un puente”

Ante esto, la influencer escribió: “Qué difícil responder esto. Yo me amo, para mí soy la mejor, soy maravillosa y me lo creo y me lo repito todo el tiempo y soy feliz con mis buenos momentos y malos momentos”.

“Así es la vida, no? Lo importante es perdonar y no quedarte con cosas en tu corazón que tú no has hecho. Esa es la forma que podemos seguir avanzando”, añadió.