“Agradezco estar viva”: Faloon Larraguibel habló del grave accidente que sufrió con una ambulancia

Un grave accidente automovilístico protagonizó la mañana de este miércoles Faloon Larraguibel, cuando la conductora de Zona Latina se dirigía a su lugar de trabajo.

La ex integrante del programa Yingo debió ser trasladada de urgencia a un centro médico por el fuerte impacto que sufrió tras chocar contra una ambulancia.

Larraguibel fue sacada del vehículo por los testigos del accidente, quienes la asistieron y confirmaron que la conductora cruzó en verde la intersección, en la que pese a intentar frenar, no pudo evitar colisionar contra el vehículo de emergencias, que se saltó la luz roja.

Faloon agradece estar con vida

Faloon conversó con el diario Las Últimas Noticias y dio detalles de la situación: “Yo iba por el carril del medio porque tenía que seguir derecho. Me dispuse a pasar con luz verde y en ese momento se me apareció la ambulancia de frente. Frené, pero no fue suficiente, porque yo y la ambulancia íbamos con velocidad”, comentó.

“Lo primero que uno piensa es ‘¿Por qué me pasó esto?’. Pero después cuando asumes lo que sucedió, te das cuenta de la gente que te quiere y se preocupó de ti”, agregó.

Por último, Faloon reveló el gran susto que pasó: “Agradezco a Dios por estar viva. Yo solo pensaba en mis hijos, en que estuve cerca de dejarlos solos. Pensar en eso me hace llorar”, manifestó a LUN.

Tras pasar horas en observación, Larraguibel fue dada de alta y fue llevaba a su hogar por su ex pareja y padre de sus hijos, Jean Paul Pineda, futbolista profesional.

