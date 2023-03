“No lo entenderán”: Faloon sale al paso de las críticas tras ser captada en concierto con Jean Paul Pineda

Fue hace casi un mes que la animadora de televisión nacional, Faloon Larraguibel, hizo durísimas acusaciones contra su esposo, el futbolista Jean Paul Pineda.

La ex integrante de Yingo afirmaba en ese entonces que estaba oficialmente separada del actual jugador de Deportes Recoleta, esto tras aguantar “faltas de respeto, violencia, infidelidad, y celos”.

Sin embargo, en pocas semanas la situación cambió drásticamente y la pareja fue captada en uno de los conciertos que realizó el popular cantante puertorriqueño Romeo Santos.

“Les molesta”

Luego del show del boricua, la influencer subió un registro a sus redes sociales en el que mostró parte de lo que fue el espectáculo, aunque tuvo que hacerle cambios por una situación en particular.

En concreto, Faloon reconoció que “tuve que editar el video para algunas que les molesta”. Inmediatamente, recalcó que “yo tendré que ver al padre de mis hijos toda la vida y quiero que esa relación sea lo mejor posible”.

“Las que no tienen hijos probablemente no lo entenderán, pero las que sí, no creo que quieran una guerra constante con el padre de sus hijos. No puedo cambiar el pasado, pero sí mi presente y mi futuro”, sentenció.

De todas maneras, la conductora de TV no aclaró sobre si es que efectivamente volvió con el delantero de 34 años.