“No te creen”: Faloon Larraguibel pidió orden de alejamiento contra Jean Paul Pineda antes de la agresión

Faloon Larraguibel reveló detalles de su separación con su ex marido, Jean Paul Pineda, previo a las agresiones que cometió el futbolista en su contra el pasado 8 de marzo.

La revelación de la modelo la realizó en el matinal Sabores, donde confirmó que se encontraba separada de Pineda desde el año pasado. Sin embargo, velaba por que se mantuviera la conexión entre el futbolista y sus hijos.

“Yo estaba separada hace un buen tiempo ya, del año pasado. Pero nunca quise que mis hijos estuvieran lejos de su papá, entonces yo lo trataba de incluir en todas las actividades que hacía con mis hijos, para que también él no se perdiera eso”, expresó.

“Y llegó este momento, o sea, no sé si no logró comprender que se había terminado eso y se confundía”, agregó.

“Había pedido una orden de alejamiento antes”

En cuanto a las acciones legales que habría tomado Faloon en contra de Pineda, el periodista Sergio Rojas reveló que la modelo había pedido una orden de alejamiento 3 días antes de la noche en la que fue agredida por su ex marido.

“Si no estás asesorada por un abogado, tu caso no avanza. En mi caso yo había pedido una orden de alejamiento antes, que no se tomó en cuenta“, afirmó Larraguibel.

“De verdad sientes que tu vida está en peligro”

Tras ello, uno de los panelistas consultó si dicha orden habría sido dictaminada por las autoridades, a lo que la modelo respondió que ella la solicitó, sin embargo, fue rechazada.

“Entonces por eso te digo que es super lento, es super solo y, además, quizás no te creen porque si cuando uno pide una orden de alejamiento es porque de verdad sientes que tu vida está en peligro“, cerró.

