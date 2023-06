“No tengo ni pu… idea”: Faloon Larraguibel se quebró al responder íntima pregunta sobre su futuro

Una pregunta fue la que desató la inquietud de Faloon Larraguibel durante su participación en el programa Hazte Ver de Maly Jorquiera en YouTube y que fue estrenado este miércoles.

La ex integrante de Yingo, además de abordar aspectos de su vida actual tras el nacimiento de sus tres hijos, incluyendo también la salud mental, fue consultada respecto de su futuro.

En concreto, la presentadora de televisión le lanzó la siguiente premisa: “Además de mamá también eres mujer, trabajas y te sacas la mugre, ¿cómo estás en ese ámbito de tu vida? ¿Qué es lo que quieres para ti? Aparte de estos tres… porque los niños se van a ir algún día”.

Ante esto, Larraguibel se mostró dubitativa e incluso estuvo al borde de las lágrimas mientras elaboraba su respuesta.

“No tengo tiempo para eso. No sé, no sé qué es lo que quiero. Vivo un día a la vez. Como que digo ya, hoy día voy a hacer lo que tengo que hacer. No voy a pensar en mañana”, comenzó diciendo.

Ya continuando con su réplica, confesó que “no sé qué es lo que quiero en diez años más, no sé qué es lo que quiero en un año más. No sé qué es lo que quiero. No tengo puta idea“.

“¿Ser mamá era un objetivo?”, le preguntó Jorquiera para intentar develar esta interrogante, recibiendo una respuesta afirmativa por parte de Faloon.

“Sí, yo siempre quise ser mamá a tal edad. Tener a todos mis hijos a tal edad. Siempre dije que quería ser mamá a los 27 años. Lo cumplí. Y tener antes de los 30 a todos mis hijos y también lo cumplí”, expresó.

Mira la entrevista a continuación: