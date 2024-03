Faloon Larraguibel explicó por qué renunció a programa de TV: “No ha sido fácil para mí”

Faloon Larraguibel explicó los motivos de su renuncia al matinal Sabores, tras la ola de rumores divulgados los últimos días donde se aseguraba que la modelo ingresaría a un reality show.

La animadora trabajó en el espacio televisivo de Zona Latina durante 10 años y había retomado sus actividades laborales el pasado 18 de marzo, cuando dio sus primeras declaraciones tras la denuncia por violencia intrafamiliar en contra de Jean Paul Pineda.

¿Por qué renunció Faloon Larraguibel?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la modelo señaló: “Ya sé que circula la información de mi renuncia a Zona Latina después de diez años”.

En esa misma línea, agregó: “Esta decisión les quiero contar que obviamente no ha sido fácil para mí, ya que he disfrutado trabajando aquí a lo largo de 10 años y he aprendido mucho, sin embargo, siento que debo empezar nuevos desafíos y cerrar ciclos”.

La animadora no ahondó en detalles respecto de su futuro laboral, sin embargo, argumentó: “Debo darme la oportunidad de crecer aún más personal y profesionalmente, da lo mismo el lugar, siempre habrá crecimiento y aprendizaje”.

Finalmente, dedicó unas palabras de agradecimiento a su ex equipo de trabajo: “Obviamente, son muchos recuerdos que voy a mantener aquí en mi corazón. Solamente quiero agradecer a Zona Latina, a mis compañeros y, por supuesto, a Sabores, que lo voy a tener acá en mi corazón y alma”.

Revisa la publicación de Instagram:

