Faloon Larraguibel se aburrió de las críticas y decidió responderles a los llamados haters. Todo comenzó luego de que la influencer subiera una publicación a Instagram donde varios usuarios le realizaron crueles comentarios sobre la apariencia de sus dientes.

En el reciente video muy al estilo TikTok, algunos de sus seguidores la acusaron de usar algún filtro, debido a que su dentadura se veía muy grande y blanca, lo cual, sin embargo, se debe a las carillas que se aplicó hace algún tiempo, según ella misma explicó.

“Mal el dentista, te debió orientar mejor”, “Pucha siento decirte esto, pero no te ves bien con esa sonrisa… eras tan linda”, “Faloon te encuentro muy linda y simpática, pero tus dientes me perturban”, “Casi quedé ciega”, fueron solo algunos de los mensajes escritos en la publicación.

La ex participante del programa Yingo volvió a hacer uso de su red social, pero en esta oportunidad para realizar una transmisión donde se refirió al tema y le envió un mensaje a sus haters. “Qué onda la gente para criticar (…) te lo juro que a mí me da risa, no me afecta en nada, pero es cuático”, dijo.

“Yo no sé cómo puede haber todavía esa moda de estar criticando al resto, eso ya paso de moda, burlarse del aspecto físico de otra persona como que ya pasó, ¿verdad? eso creo yo”, expresó duramente Larraguibel a través de su Instagram.

Faloon manifestó durante la transmisión que recibió comentarios donde la comparaban con “Pepe Cortisona y (Leonardo) Farkas”. “Me encantan mis dientes, son perfectos (…) yo los quería así, esa es la gracia de tener carillas, que son como lentes de contacto para dientes, es un mínimo desgaste”, sostuvo.