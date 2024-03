Faloon Larraguibel se descargó por primera vez tras acusación de VIF: “Mi hijo fue mi héroe”

Faloon Larraguibel se refirió por primera vez a la denuncia por violencia intrafamiliar que interpuso en contra de Jean Paul Pineda.

La animadora retomó sus actividades en el matinal Sabores, donde se refirió a su situación e hizo énfasis en el apoyo que obtuvo de su familia.

¿Qué dijo Faloon Larraguibel?

“Es súper difícil volver después de todo lo que ha pasado (…) ya estaba llorando desde antes, porque hablar de esto que es tan delicado, me da vergüenza, me da pena…”, señaló Faloon Larraguibel en pantalla.

En esa misma línea, agregó: “Han sido días súper duros, tratando de apoyarme en mi familia” y aseguró que ellos “simplemente han estado, más que preguntar. Al final, ¿para qué hablar de hechos, si ya se sabe todo lo que pasé?”.

Larraguibel no se refirió a las declaraciones de Jean Paul Pineda, sin embargo, indicó que “para mí, mis hijos fueron mis héroes. Mi hijo fue mi héroe“, haciendo alusión a los antecedentes del caso, donde se señala que uno de sus hijos la socorrió.

Es por ello que la animadora aprovechó la instancia para agradecer el apoyo que ha recibido: “Quiero aprovechar de agradecer todos los mensajes que me han enviado por las redes sociales (…) He sentido el cariño de la gente. Es sentir que no estás sola“.

Además, confesó que “a una mujer golpeada le da vergüenza hablarlo, cosa que no debería ser así, porque yo no fui la culpable”.

Finalmente, Larraguibel aprovechó el espacio y envió un mensaje a las víctimas de violencia intrafamiliar: “Quiero enviarles mucha fuerza. En algún momento van a poder salir de ese círculo tan tormentoso en el que viven. Apóyense en la familia”.

