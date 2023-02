Violencia, infidelidad y celos: Faloon revela los motivos para separarse del futbolista Jean Paul Pineda

La conductora de televisión nacional, Faloon Larraguibel, reafirmó este viernes que está oficialmente separada de su esposo, el delantero de Deportes Recoleta, Jean Paul Pineda.

A través de una historia en su Instagram, la ex chica Yingo entregó detalles sobre los motivos que la llevaron a tomar esta decisión, acusando de gravísimos hechos al reconocido futbolista chileno.

“Quiero dejar clara mi situación por lo que ha comenzado a salir en redes sociales”, comenzó el relato de la actual presentadora, esto por los rumores que circularon toda la semana sobre su ruptura.

“Confirmo mi separación. Desde hace unas semanas decidí poner fin a mi vida conyugal, ya que se ha vuelto insostenible. He pasado por una serie de episodios muy duros con faltas de respeto, violencia, infidelidad, celos, etcétera”, señaló.

Sin ahondar en cómo o cuándo se dieron estos hechos (algunos potencialmente constitutivos de delito), Larraguibel agregó que “para mí lo más importante y valioso en este mundo son mis hijos”.

“Y quiero que jamás tengan que vivir algo así cuando sean adultos, y yo tengo que darles ese ejemplo de nunca quedarse calladas. Punto final, no haré más declaraciones”, sentenció.

A principios del 2022, Faloon ya había confesado que en su momento le perdonó a Pineda una infidelidad, revelando que “lo importante es perdonar y no quedarte con cosas en tu corazón que tú no has hecho. Esa es la forma que podemos seguir avanzando”. Aunque ahora la ruptura parece ser definitiva.