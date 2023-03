“Siempre con tono chulesco”: Filtran que familia de Clara Chía no soportaría a Gerard Piqué

El mediático capítulo entre Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía, al parecer, está lejos de terminar. Si la primera lanzó el dardo llamado TQG con Karol G, ahora, sobre el segundo se han conocido nuevos sabrosos detalles de su nueva relación.

En concreto, el medio catalán El Nacional filtró que los padres de la joven de 23 años no estarían del todo contentos con el nuevo vínculo sentimental de la relacionadora pública que, hace un par de meses, era una completa desconocida.

De acuerdo con el periódico, los progenitores de Chía querrían que Piqué esté lejos de su hija, pese a que pasaron juntos las fiestas de Navidad del año pasado. Revelan, además, que el futbolista cenó con ellos y disfrutaron de un “escenario ameno y tranquilo”.

Sin embargo, aquello no bastó para cultivar una buena relación, ya que los papás de la chica le habrían pedido que no lo llevara más a la casa, “puesto que no se sintieron cómodos del todo con lo que rodeaba al ex Barcelona”, expresó el medio.

Asimismo, indicaron que los papás no verían con buenos ojos el gusto del también empresario por “llamar la atención y acaparar las miradas de los paparazzi”. Por ese mismo motivo es que el padre de Clara “teme que algo más grave suceda y salpique su estabilidad personal y laboral”.

“La familia de Clara Chía no soporta a Piqué por varias razones. Una de ellas el comportamiento del catalán. No les gusta su personalidad. Siempre con un tono chulesco y envuelto en todo tipo de polémicas, tanto a nivel profesional como personal”, sentenció el medio español.