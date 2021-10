Poco más de dos meses han transcurrido desde la muerte de Claudio Valdés, conocido en el mundo artístico como “El Gitano”. Y aunque en redes sociales las muestras de tristeza se hicieron sentir, la madre de uno de los dos hijos del fallecido artista ahora dio a conocer que algunos usuarios se encuentran promocionado una rifa falsa.

Fernanda Toro explicó que las publicaciones se encuentran en Facebook. Ahí, se indica que esta rifa iría en ayuda de los dos hijos que tuvo Valdés, aunque la mujer desmiente haber recibido ayuda.

“Los fans de Claudio me estaban preguntando e informado que estaban depositando a la cuenta para ayudar a mi hijo”, dijo la mujer a Tiempo X, añadiendo que su hijo y la otra pequeña no han recibido dinero por esto.

Según lo explicado, las supuestas rifas están siendo difundidas en una cuenta de Facebook a nombre de Matías Opazo. A pesar de aquello, en su perfil de Instagram advierte que solo usa aquella plataforma y niega estar detrás de esto.

Con respecto a una posible solución de parte de las instituciones policiales, Fernanda Toro comentó: “Al momento de enterarme de esto, decidí ir a la PDI, y me dicen que no puedo hacer nada, que la única forma de aclarar todo es a través de redes sociales”. Por esto, Toro entrega un mensaje a quienes son seguidores del intérprete que se hizo conocido por participar en Talento Chileno, de Chilevisión. “Espero que la gente no caiga en esto, que no sigan cayendo, porque sé que lo hacen de buena voluntad”, expresó.

“Le pido a la gente que ve esas publicaciones, porque son como dos Facebook y un Instagram, que no depositen, que esto no es para los hijos de Claudio. Se agradece mucho la voluntad de la gente, pero no va destinado a eso”, agregó la ex pareja del músico.