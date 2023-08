Familia de Hans celebró millonario premio que ganó en Gran Hermano: “Para que cumpla sus deseos”

Hans Valdés se coronó este martes como el líder de la semana en Gran Hermano Chile, luego de superar una prueba que le permitía ganar un preciado premio.

Pero antes de eso, los jugadores tuvieron que poner a prueba su físico, ya que debían amarrar una de sus muñecas a un cubo gigante y quien permanecía mayor tiempo parado, clasificaba a la prueba en vivo para obtener la inmunidad.

El desafío consistía en elegir una de las 50 cajas que estaban numeradas y quien sacaba la que tenía una giftcard en su interior, se ganaba un premio de $8 millones.

Fue así como el joven oriundo de Constitución, en su primera jugada, se convirtió en el triunfador al seleccionar el número 39.

El jugador recibió en cariño transversal de sus compañeros de encierro, especialmente de Mónica Ramos, quien estaba muy emocionada por el logro.

“Estoy muy emocionado, nunca pensé que iba a salir a la primera. Alegre, una felicidad inmensa”, reaccionó Hans en diálogo con Diana Bolocco desde el estudio.

Luego, el participante agregó que “mi historia es de esfuerzo y de verdad esto me va a servir mucho, para mí y para mi familia”.

La animadora del reality show le preguntó a quién le dedicaría este premio, a lo que Valdés respondió: “Se lo dedico a toda mi familia, en especial a mi mamá y mi hermana”.

“(El premio) es para ayudarlas a ellas. Yo siempre dije al entrar que estoy acá por ellas, por el futuro de mi hermana“, agregó.

Este triunfo fue seguido de cerca por la familia de Hans Valdés, la que por medio de redes sociales publicaron un emotivo mensaje.

A través de Twitter, Escarlet Díaz, prima de Valdés y encargada de manejar las cuentas del jugador, indicó “no puedo, no sé qué escribir plantitas, me tiritan las manos”.

“Sólo les diré que estamos todos muy felices por él y entiendan que todo lo que hacemos por Hans, sea de su gusto o no, es para que él junte el más dinero posible y cumpla sus deseos”, agregó.

No puedo, no se que escribir plantitas me tiritan las manos jajaa solo les diré que estamos todos muy feliz por el y entiendan que todo lo que hacemos por hans sea de su gusto o no es para que hans junte el más dinero posible y cumpla sus deseos #GranHermanoCHV

