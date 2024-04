“Pasé mucho frío”: Fan de Karol G durmió afuera del Estadio Nacional para esperar el concierto

Este viernes 19 de abril es el primer concierto de la cantante colombiana Karol G en el Estadio Nacional. Y si bien el show empieza a las 21 horas, ya hay algunos fanáticos haciendo fila.

Así lo pudo evidenciar Contigo en la mañana, quienes a las 8 am mostraron a cientos de seguidores de la Bichota a las afueras del estadio. Algunos, incluso, pasaron la noche para obtener un buen lugar.

Fans de Karol G pasaron la noche en el Estadio Nacional

Según contó a Chilevisión una fanática, llegó a las 15 horas de este jueves al Estadio Nacional y permanecerá todo el día hasta que abran las puertas, a las 15:00 de esta jornada, para el concierto.

“La primera en llegar, a las 3 de la tarde (del jueves). Muy fanática de la Karol G, me encanta”, contó Sandra.

“Yo soy de San Pedro de la Paz, así que estoy feliz (…) grabé todo, después me quedé, me hice amiga de los guardias y ellos me dijeron que Karol G iba a llegar más o menos como a las 8. La esperé en la entrada de Marathon y ahí me quedé (…) pasé mucho frío”, reveló.

En esa línea, contó que cuando vio pasar a la colombiana en el recinto, quien realizó la prueba de sonido, vio también al cantante chileno Cris MJ.

“Yo estoy esperando a mis amigas”, añadió la fanática, quien mostró las cosas que llevó para abrigarse durante la noche.

Otro grupo de fans llegó desde Coquimbo para asistir al concierto y una de las seguidoras contó que esperó el show durante seis meses.

“Estoy de ayer, desde las 7 de la tarde. Nos fuimos a cambiar, nos arreglamos y ahora ya volvimos así”, explicó la joven.

