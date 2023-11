Fan de Gran Hermano reveló las verdaderas razones de su tatuaje de Los Lulos: “Lo volvería a hacer”

Marco González, el joven fanático de Gran Hermano Chile que se hizo viral en TikTok por tatuarse a la Familia Lulo en el bíceps derecho, se refirió a la separación del grupo y aseguró que no se arrepiente de su decisión.

El comunicador audiovisual, que recibió múltiples críticas, comentó que la marca permanente no fue un arrebato, sino que pensó durante varios días en los factores a considerar antes de realizarlo y reconoció que existe un significado mucho más profundo detrás.

“Reflexioné que habían pasado muchas cosas en el reality, como que he conocido mucha gente linda, he desarrollado amistades con las que tenemos proyectos para cuando termine el programa”, señaló González a LUN.

“He hecho transmisiones con otros tiktokers que apoyan a los Lulos y con la mamá de la Coni. Entonces mi tatuaje no sólo representa a la familia Lulo, sino a todas esas personas que conocí por redes sociales”, agregó.

El camarógrafo admitió que jamás pensó que el grupo conformado por Constanza Capelli, Jennifer Galvarini, Francisco Arenas y Bigote se podía separar: “Siempre los vi tan unidos”, comentó el joven, insistiendo en que no se arrepiente del tatuaje: “Fue algo que me nació del corazón y me lo volvería a hacer una y mil veces”.

Respecto de sus preferencias actuales, tras la separación de Los Lulos, González admitió que siente cariño por todos, sin embargo su apoyo actual está con Coni, por la cantidad de comentarios que recibe y el calibre de estos.

Además, al ser consultado si es que ingresaría a un reality show, reconoció que cree tener todas las capacidades para ser parte y ganar un programa como Gran Hermano.

