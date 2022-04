Fanáticos de 2NE1 explotan las redes tras inesperado reencuentro del icónico grupo: Revisa los mejores tuits

La noche de este sábado 16 de abril se desarrolló la segunda jornada del festival Coachella (California, Estados Unidos) uno de los más grandes y reconocidos festivales de música en la actualidad. Una de las presentaciones más esperadas de la noche era la de CL, estrella del K-Pop desde el año 2007.

Lo que nadie vio venir fue que CL se subiera al escenario junto a las otras tres integrantes de 2NE1, grupo con el que creció y más tarde se disolvió en 2016, dejando atrás un importante legado en la industria musical tanto del país surcoreano como a nivel mundial.

La cantante y rapera se encontraba a mitad de su presentación cuando una cortina de humo cubrió el escenario y, al disiparse, reveló a Park Bom, Minzy y Dara acompañadas del instrumental de su rotundo hit I’m The Best.

Sus fans, quienes vieron al grupo presentarse como un cuarteto por última vez en 2015, inmediatamente se tomaron sus redes sociales para compartir su emoción sobre el reencuentro de las artistas, sumando en menos de 24 horas 2 millones de tuits al respecto.

Hay gente que aun no cree que CL la LIDER DE 2NE1 decidió reunir a Bom, Dara y Minji en coachella para cantar I AM THE BEST y gritarle al mundo quienes son las fucking reinas 🔥 #CLchella pic.twitter.com/uhwush5B1h

#2NE1's EFFECT!!! 7 YEARS AND NOTHING HAS CHANGED! THESE TWO IS ALL OF US 2NE1 STANS RIGHT NOW! @krungy21 pic.twitter.com/wbpLPwpB7y

— 🌼LAB || YEDAMLOVELY Producer || 220219🍎🦊🤖🐯💛 (@Damdam_Shi) April 17, 2022