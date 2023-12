Chilenos despiden a la entrañable voz de Gran Hermano con cariñosos mensajes: “Gracias por contener a…”

Hace unos días, la inconfundible y querida voz de Gran Hermano Chile decidió dejar el anonimato al revelar su verdadera identidad, desatando la sorpresa entre los fanáticos del reality de Chilevisión que hoy llega a su fin.

Se trata de Sergio “Chico” Soldati, un locutor argentino de 53 años con más de tres décadas de experiencia en medios de comunicación y que durante seis meses se encargó de contener, acompañar y aconsejar a los jugadores de la casa.

En entrevista con Las Últimas Noticias, señaló: “Me gustó mucho el desafío de hacer un personaje en un tono neutro y mantenerlo en un vivo, porque en una grabación es mucho más sencillo”.

Voz de Gran Hermano habló de su entrañable relación con Pincoya

Además, se refirió a su entrañable vínculo con Pincoya, con quien discutió en más de una oportunidad. “He tenido una relación especial con Pincoya, que siempre me ha peleado, todo el reality… he tenido que cerrar el micrófono y respirar o contar hasta 10 algunas veces“, afirmó Sergio.

De esta forma, utilizando solamente su voz, Soldati se caracterizó por su calidez y empatía y logró cautivar los fanáticos del programa, quienes constantemente destacaron en redes sociales la manera en la que se relacionó con los ocupantes del inmueble.

Chilenos despiden a Sergio Soldati, voz de Gran Hermano

Ahora, a solo horas de la gran final de Gran Hermano, los televidentes chilenos han despedido al locutor argentino con cariñosos mensajes que han dejado en sus redes sociales, mencionando los puntos antes descritos.

“Cuando se haga la versión 2 en chile, lo queremos acá. Nos enamoramos de su voz“, escribió un usuario. “Así que eras tú el que privaba a la Pincoya, jajajaja”, “Bigotito extrañará cuando le avisaba de la hora de su paseo” y “Gracias por contener a Scarlette cuando lo necesitó”, fueron otros de los escritos.

