“Te banco, reina”: Hinchada de Constanza saca sus garras para defenderla tras “Legado” de Ariel en GH

Este lunes se produjo un tenso momento en Gran Hermano Chile, luego que Constanza Capelli terminara en llanto al recordar su conflicto con Ariel Wuth, el último eliminado del reality.

“Me sentí atacada, me sentí sola porque él (Ariel) decía eso. Que todos estaban por un lado y yo con la Trini estábamos por otro (…) El comentario del alcohol me sacó, yo soy bastante directa pero también súper para adentro. Ese comentario me sacó mucho, porque mi familia lo va a ver“, confesó

Pero eso no fue todo, ya que además, la modelo recibió una dura nominación por parte de Ariel.

Es que el Gran Hermano impuso una nueva regla en el juego: Los eliminados deben dejar su “Legado”, que implica otorgar dos votos en contra hacia uno de sus compañeros para la próxima nominación.

“No soy de llevarme bien con gente hipócrita o que pueda ser falsa. Sentí que había muchas cosas dentro de eso que se cubrían con una falsa sonrisa”, argumentó el actor antes de anunciar que sus dos votos eran para Coni.

De esa forma, los televidentes salieron al paso y defendieron a la modelo, quien se ha ganado una verdadera fanaticada fuera de la casa-estudio.

“Si todos están contra Coni, seremos Coni y yo contra todos”, “como te banco reina” y “necesito que gane y tenga una vida bonita”, fueron algunos de los mensajes.

Mira las reacciones acá:

Se burlaron de tu amiga y vos saltaste a defenderla, se burlaron de vos y saltaste a defenderte, se puso la casa en tu contra y a la hora de poder defenderte a vos NINGUNO lo hizo Si todos están contra Coni, seremos Coni y yo contra todos 🫡💖#GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/Mj6rLSXDVx — ✨️ (@Lgbtorta_) July 4, 2023

LA CONI DICIENDO VERDADES QUE NINGUNO SE ATREVE A DECIR, CONI COMO TE BANCO REINA#GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/VTNAlzPfhZ — ִֶָ (@HANSVKING) July 4, 2023

No sé si vieron cuando la Coni contó q entró al reality para poder pagarse una carrera y salir del ambiente nocturno, y q entró como forma de rehabilitación ya q no podía costearse una afuera. Yo NECESITO q ella gane y tenga una vida bonita 💜 #GranHermanoCHV #GranHermanoChile https://t.co/bV1KKfgTJp — Lulo is my religion (@Francis82088520) July 4, 2023

estoy chata de todos estos weones tenemos que hacerla ganar a ✨ella✨ #GranHermanoCHV pic.twitter.com/dBdZu47i5Y — cony🇨🇱 (@selenasring_) July 4, 2023

La cara de incomodo de Ariel que el público ame tanto a Coni jajajajaja #GranHermanoChile #GranHermanoChv pic.twitter.com/LhtqcfeHao — 😾 FERNANDO al 3331 (@Swerguson) July 4, 2023