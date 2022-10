Fans de Megan Fox preocupados por cambios en su rostro: Le piden que no se transforme en una Kardashian

Seguidores de la reconocida actriz Megan Fox han generado una ola de comentarios en redes sociales tras advertir cambios en el rostro de la figura, los que asocian a intervenciones quirúrgicas.

Los cibernautas han dejado sus apreciaciones en la cuenta de Instagram de la actriz de 36 años, pidiéndole que no se intervenga la cara y que no se deje llevar por la creciente relación con la familia Kardashian.

Y es que los últimos años, la modelo ha entablado una relación de amistad cada vez mayor con dicho clan familiar, especialmente con Kourtney, debido a sus parejas, pues Fox tiene una relación con el cantante Machine Gun Kelly, quien es el mejor amigo de Travis Barker, el esposo de la empresaria.

Es por esto que los fans temen que la actriz se convierta en una Kardashian y se empiece a acostumbrar a los retoques estéticos tal como lo hacen las mujeres del clan, según los cibernautas, quienes advirtieron de esta situación en publicaciones que ha hecho Fox en su Instagram, donde se puede apreciar un cambio estético en su rostro.

“¿Te estás transformando lentamente en una Kardashian?, no te hagas más a ti misma. ¡Eres hermosa! Sé diferente, no como el resto. Quieres tu propia apariencia, ya ni siquiera se parece a Megan, que triste, tan hermosa que eras, no caigas en la presión de las Kardashian”, son algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de la actriz.