Fanny Cuevas por el accidente que destruyó auto que compró tras reality: “Para mí es como un hijo”

Fanny Cuevas sufrió un accidente de tránsito durante la jornada de este lunes en Santiago, que terminó con serios daños en su vehículo que tenía un importante valor emocional para ella.

Todo ocurrió cuando transitaba por la Autopista Central por Carlos Valdovinos, a la altura del Centro de Justicia. La ex chica reality estaba detrás de otros vehículos que esperaban doblar en una esquina, pero colisionó después quuno de los autos frenara bruscamente .

“Frené, pero las ruedas resbalaron y choqué con una camioneta antigua que iba adelante”, relató la influencer en entrevista con Las Últimas Noticias.

Si bien no terminó con daños físicos, el móvil quedó atrofiado en la parte delantera aunque, para su fortuna, no alcanzó a afectar al motor.

Fanny Cuevas: “Tiene un valor muy emocional para mí”

Se trata de un vehículo Kia Rio 5 azul de 2012, que la joven se ganó tras su participación en el reality Mundos Opuestos.

“He llorado mucho desde que choqué el auto. Para mí es como un hijo: lo gané en el reality Mundos Opuestos y es el único recuerdo tangible que me queda del programa que cambió mi vida”, señaló.

A su vez, añadió que la reparación la tendrá que costear ella, pues no cuenta con seguro. “Utilizo el auto para trabajar, recorriendo Santiago para despachar los productos que vendo en mis redes sociales como cápsulas para quemar las grasas y ropa”

“El auto tiene un valor muy emocional para mí. Nunca me había pasado algo similar, sólo pequeños topones porque siempre lo he cuidado. Apenas tenía 150 mil kilómetros y no quería ni siquiera cambiarlo por un asunto sentimental”, concluyó la influencer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FA🚀 (@fannylife3)

