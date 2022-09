¿Falló el croma? Fans acusan insólito error en el tercer capítulo de House of the Dragon

Si ves House of the Dragon y ya estás al día con el último estreno, probablemente comprenderás mejor el contenido de la siguiente nota. Pero si aún no reproduces el tercer capítulo de la serie, tal vez lo recomendado es que no continúes leyendo, aunque no sufrirás ningún spoiler de grandes magnitudes… o eso creemos.

En el reciente episodio El segundo de su nombre, el Rey Viserys I de la Casa Targaryen aparece con una importante afectación corporal de la que se habían dado luces al comienzo del spin off de Game of Thrones (GoT).

Concretamente, el padre de la princesa Rhaenyra sufrió la pérdida de dos de sus dedos de la mano izquierda. Una situación que tuvo su origen en apenas el primer capítulo, cuando el monarca se cortó la piel de la extremidad con el Trono de Hiero.

Posteriormente la ficción reveló que Viserys tenía otro padecimiento que provocó que esta herida se infectara. Según se dio a conocer, sin detallar en su diagnóstico, el rey interpretado por Paddy Considine tiene una enfermedad dérmica que, con el pasar del tiempo en la serie, solo ha ido aumentando y empeorando.

Precisamente eso habría llevado a que perdiera sus dedos meñique y anular.

La historia, en ese sentido, sigue un hilo conductor que lleva a que los fanáticos y fanáticas sospechen que esto pueda incluso traducirse en un desenlace fatal del rey. Pero más allá de eso, los seguidores de la historia no perdonaron un error que ellos mismos hicieron notar en redes sociales.

Según acusaron en Twitter, el problema habría estado en la posproducción de La Casa del Dragón, ya que se podría apreciar que los dedos de Viserys son visibles y están cubiertos con un guante verde de CGI (imágenes generadas por computador).

Esta situación hizo que recordaran otra falla de GoT, cuando en plena escena apareció un vaso de café que poco y nada tenía que ver con el contexto de la ficción.

Buen lunes para nosotros que esperamos 2 años esta temporada y nos dieron este capítulo horrible donde además se olvidaron un vaso de Starbucks arriba de la mesa… Todo rompen! #GameOfThrones pic.twitter.com/aNmwc2DqdC — 🍿🎥Esteban Jourdán (@Tebann) May 6, 2019

Revisa algunos registros de este error a continuación:

Buenísimo el capítulo de hoy, pero les faltó un chroma en los dedos de Viserys jajaja #HouseoftheDragon pic.twitter.com/PAhaqApiQf — Karlyn Briceño (@tuttovanille) September 5, 2022

Error grave de CGI en House of the Dragon 1×3, se olvidaron de sacar el fondo verde en los dedos cortados del rey Viserys, lo mismo que paso con el vaso de cafe en Game of Thrones. #HouseOfTheDragonHBO #HouseoftheDragon #LaCasadelDragon pic.twitter.com/zPv1Vi3pA4 — Arq. Daniel (@DanSnow_) September 5, 2022