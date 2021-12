Julio César Rodríguez contó una divertida anécdota que vivió con el multimillonario Leonardo Farkas, quien le hizo un costoso regalo.

En el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, el animador reveló que el filántropo le obsequió cuatro pares de zapatos.

El conductor relató que mientras se encontraba grabando Fiebre de Viña, programa de Chilevisión que cubría los pormenores del Festival de Viña del Mar, uno de los invitados al espacio fue Farkas. “No sé por qué ese día me puse unos zapatos ordinarios, se me olvidó cambiármelos”, comenzó diciendo.

Lee también: Monserrat Álvarez indignada se descarga en Instagram: “Estoy chata del machismo en la TV”

“Recuerdo que la Fran (García-Huidobro) me mira y me dice ‘oye, los zapatos’, y justo entra Farkas con unos zapatos hermosos y un reloj maravilloso (…) Se sentó con nosotros, muy simpático, agradable y amoroso. Entonces yo no me resistí y le dije ‘oiga, usted los medios zapatos que tiene’”, confesó.

Luego de este elogio, Rodríguez le preguntó “¿le puedo cambiar estos zapatos por los suyos?”, pero el empresario le dijo que no calzaban lo mismo. Sin embargo, se comprometió a que le regalaría unos zapatos.

Sólo pasaron unos días cuando el periodista recibe el llamado de una asistente de Farkas, quien gestionó el envío de un importante regalo: cuatro pares de zapatos de alto costo.

Este jueves, Monserrat Álvarez mostró los tres pares que aún guarda su compañero de conducción, quien le regaló un par a un amigo llamado Tulio Hernández.

Lee también: “¡Te lo juro!”: Dato familiar de Monserrat Álvarez desató ataque de risa de JC Rodríguez en pleno matinal

Se trata de unos zapatos café y dos negros, unos de ellos particularmente llamativos, ya que tienen brillantes.

De hecho, el animador indicó que usó ese modelo solo una vez, en un evento de los Copihue de Oro.

Consultado por el estado de la prenda, Rodríguez le explicó a Monserrat Álvarez que “no están desgastados. Lo que tienen es polvo. Los dejé en mala posición, me faltó ponerles un papel adentro”.

Además, entre risas dijo que “yo los uso para levantarme al baño, porque me creo estrella. Yo lo uso con calcetín blanco”.

Mira acá los zapatos que le regaló Farkas a JC Rodríguez: