“Dónde le deposito”: Farkas sale en ayuda de streamer chilena que pidió ayuda para millonario tratamiento

El empresario, como acostumbra a hacer en redes, anunció que le entregará $4 millones a la comunicadora para que pueda realizarse dicho procedimiento. Posteriormente ella reaccionó a la noticia y compartió el video: "No te creo, WTF. What? Conche..., no te creo hue...", dijo continuamente.