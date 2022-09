“Aún no me la creo”: Faryd compartió foto con Daddy Yankee y reveló que le cocinó a su staff

El paso de Daddy Yankee por Chile estuvo marcado no solo por los increíbles conciertos con los que hizo bailar tres veces a un repleto Estadio Nacional, sino que además por otros problemas asociados al ingreso al recinto que obligó al despliegue de mayor seguridad.

Una ilustre visita del Big Boss que no le fue indiferente a nadie y que continúa dando sorpresas en territorio nacional, ya que un recordado ex concursante de El Discípulo del Chef dio a conocer una noticia que impactó a sus seguidores.

Se trata de Faryd García, quien solo semanas atrás debió ser el encargado de cocinar los platillos que deleitaron a la cantante Dua Lipa. Misma experiencia que ahora repitió con el máximo exponente del reggaetón a nivel mundial.

Pero no solo eso, sino que además pudo sacarse una foto junto al intérprete de Salgo Pa’ La Calle y su equipo, agradeciendo esta nueva oportunidad que sin duda aprovechó.

“Tener el placer de cocinar a todo el staff de DADDY YANKEE y al mismo DADDY THE BIG BOSS es waaaaaau aun no me la creo” (sic), escribió el ganador de una de las temporadas MasterChef.

La publicación que puedes revisar a continuación, suma miles de me gusta y comentarios de felicitaciones por este importante logro en su carrera gastronómica.