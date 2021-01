Cada vez queda menos para el fin de la historia que comenzó al interior de las murallas en la isla Paradis, hace 11 años. De hecho, quedan sólo cuatro número antes de que acabe.

La editorial Kodansha anunció la fecha de publicación del último tomo del manga de Shingeki no Kyojin y que será el final de la historia de Eren, Mikasa, Armin, Levi y el resto de personajes que han encantado a millones de personas en el mundo.

Según indicaron en un video, el capítulo final de la obra de Hajime Isayama se lanzará el 9 de abril de 2021, como parte de la revista Bessatsu Shonen, donde se ha publicado la historia desde septiembre de 2009.

En tanto que el volumen 34 (el que reúne los últimos números del manga) llegará a las tiendas de Japón el 9 de junio.

Ya en noviembre de 2018, el mangaka había informado que su obra estaba en la parte final y en 2020 dijo que estaba en el 2% de concluir, pero sin dar fechas específicas.

Además, el anime que adapta esta historia se encuentra en el cuarto capítulo de su cuarta y última temporada, por lo que no se sabe si terminará en conjunto a la publicación o un para de meses después.

Se desconoce también si tendrá la misma conclusión, aunque, como ha sido durante toda su emisión, se espera que el estudio Mappa -tal como inicialmente lo hizo Studio Wit- realice un trabajo fiel al original de Isayama.

En entrevista con Mantan, el autor sinceró que “hace ocho años dije el manga Shingeki no Kyojin concluiría en tres años, pero hasta ahora pude terminarlo. Ha pasado mucho tiempo, pero espero que puedan seguirme hasta el final. Este no fue estirado por el equipo editorial, sino que más bien fueron ellos quienes en los últimos años me preguntaron ‘¿cuándo terminará?’ Lo siento, finalmente se acabó. Haré lo mejor posible para el episodio final, para que todos se alegren de haberlo leído“.