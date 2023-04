“Es una vergüenza y una frescura”: Federico Sánchez realiza duro descargo por alto costo de estacionamientos

Federico Sánchez realizó un potente descargo a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, luego de percatarse de un elevado cobro que realizó un estacionamiento subterráneo.

“¿Estay grabando? Ya, a mí esto no me gusta hacerlo, pero me parece inaceptable”, comenzó diciendo el arquitecto y comunicador frente a la cámara, en un improvisado registro que decidió capturar in situ en el lugar.

Y es que el conocido conductor de televisión se mostró indignado cuando, tras regresar a Santiago luego de haber grabado en el norte del país, entró a un recinto ubicado en Plaza Perú. Ahí, acusa, recibió un cobro desmedido por parte del servicio.

“Él entró al estacionamiento de la Plaza Perú a buscarnos. Se debe haber demorado cuatro minutos cuando mucho. Queríamos salir y nos querían hacer pagar alrededor de $2 mil pesos. Mira, $1.350 pesos. Qué increíble“, dijo, mostrando al conductor que bajó a buscarlo en el móvil.

“Realmente una vergüenza. En la Plaza Perú. En el estacionamiento de la Plaza Perú de Isidora Goyenechea“, añadió, justo antes de lanzar una dura reflexión que dejó a nadie indiferente.

“Es una vergüenza y una frescura. Lo encuentro inaceptable, porque él está trabajando. Entró a buscar unos pasajeros. Así estamos, lamentablemente, increíble“, concluyó en el video.

Revisa el video a continuación: