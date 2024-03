¿Quién es Felicia Montealegre? La conexión chilena de Maestro, cinta candidata a Mejor Película en los Oscar

Este domingo 10 de marzo, se llevará a cabo una nueva edición de los Premios de la Academia, conocidos mundialmente como Premios Oscar. Será la edición 96° del tradicional evento.

10 son las producciones nominadas a Mejor Película, donde aparecen cintas muy taquilleras como Barbie y Oppenheimer, pero también otras un poco más desconocidas, como Maestro.

Esta producción es protagonizada y dirigida por el afamado Bradley Cooper, quien interpreta a Leonard Bernstein, compositor estadounidense y director de orquesta. La cinta se centra en su matrimonio con Felicia Montealegre, actriz costarricense-chilena, quien vivió hasta los 21 años en Santiago de Chile.

Nació el 6 de febrero de 1922 en San José, Costa Rica, y falleció en Nueva York en 1978, a los 56 años. Hija del matrimonio de la costarricense Clemencia Montealegre Carazo y del estadounidense Roy Elwood Cohn, quien poco tiempo después del nacimiento de Felicia fue nombrado director de la American Smelting and Refining Company en Chile.

Por esta razón, toda la familia se instaló en Santiago de Chile y Felicia creció junto a sus dos hermanas, Nancy y Madeleine, donde las tres estudiaron en el Colegio de las Monjas Francesas de Santiago (hoy Colegio de los Sagrados Corazones de Providencia), donde se educó bajo el catolicismo, pero luego se volcó al judaísmo.

Pese a que siempre soñó con ser actriz y poder vivir en Estados Unidos para desarrollar su carrera, recién pudo partir a Norteamérica a los 21 años tras convencer a sus padres para poder radicarse en Nueva York, donde llegó con el rótulo de “La Mujer más Bella de Chile”.

Allí se dedicó a la música clásica, donde tomó clases con el distinguido Claudio Arrau, músico chileno, considerado uno de los más grandes pianistas del siglo XX.

La música la complementó con su gran pasión, la actuación, y una vez radicada en Greenwich Village (oeste de Manhattan) en 1944, comenzó a estudiar teatro y dos años más tarde debutó en Broadway.

En 1946, conoció a Leonard Bernstein, su futuro esposo, quien también visitó Chile durante una gira por América Latina y en el país tocó en el Teatro Caupolicán en Santiago y en el Teatro Municipal de Viña del Mar.

Resulta que Arrau y Felicia compartían cumpleaños, 6 de febrero, y para celebrar sus 43 años y los 24 de la joven, el pianista oriundo de Chillán hizo una fiesta e invitó a Bernstein, con quien había compartido un concierto recientemente en Nueva York.

En dicha fiesta se conocieron y la relación avanzó rápido, ya que a los pocos meses se comprometieron. Sin embargo, al poco tiempo echaron marcha atrás y cancelaron el matrimonio.

De hecho, a partir de ahí comenzó el surgir de Felicia como actriz y tuvo una relación sentimental con el actor Richard Hart, quien murió a los 35 años. Meses después del fallecimiento de su pareja, se reencontró con Bernstein y retomaron la relación que habían iniciado hace años y ahora entregaron el sí en la iglesia y finalmente se casaron. Tuvieron tres hijos.

Con los años y varios problemas de por medio, como la acusación de Felicia a su marido de ser homosexual, la pareja se separó y Bernstein se fue a California.

Felicia Montealegre y sus esfuerzos políticos por Chile

Antes, tanto Felicia como Bernstein, participaron en políticas con tendencia de izquierda y también preocupaciones por el cambio social en esos años.

De hecho, Montealegre trabajó para Amnistía Internacional e hizo desde Estados Unidos importantes esfuerzos por Chile, durante la agitada vida política que vivía el país a principios de la década del 70.

Finalmente, en 1978 y a los 56 años, la mujer fue diagnosticada de cáncer de pulmón y falleció en Nueva York.

Maestro, American Fiction, Anatomía de una caída, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Past Lives, Pobres criaturas y The Zone of Interest son las 10 cintas nominadas a Mejor Película. ¿Cuál se quedará con anhelada estatuilla?