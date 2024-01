“Me equivoqué”: Felipe Avello hizo duro mea culpa tras polémico documental sobre ex modelo Luis Pinto

Felipe Avello se refirió este martes a un bullado documental publicado por el youtuber César Huispe, en el cual el ex modelo Luis Pinto lanzó una dura acusación en su contra.

El comediante utilizó sus historias de Instagram para referirse a la polémica: “Hola amigos y amigas de las redes sociales, por acá Felipe Avello, quiero contarles que anoche vi un documental donde aparece Luis Pinto“. expresó el comediante

Acto seguido, Avello se refirió en primera instancia al delicado de salud en el que hoy se encuentra Luis Pinto, tras ser diagnosticado con cáncer al colon.

“Luis Pinto es una persona con quien trabajé hace más de 10 años y, la verdad, viendo el documental me enteré de que él en un delicado estado de salud, está enfermo”, detalló.

“Y en el documental también él habla sobre la época en la que trabajamos juntos, que el no está de acuerdo con un proceder que tuve yo en esos años”, dijo.

A lo anterior, añadió: “La verdad hoy pude hablar con Luis Pinto y les quiero comentar a ustedes también con respecto a eso, (porque) vi que había mucha preocupación con respecto a Luis “, agregó.

La autocrítica de Felipe Avello: “Me equivoqué”

El standupero asumió su error públicamente por haber mostrado el video mencionado en el documental, asegurando que fue una equivocación.

“La verdad es que sí, yo creo que me equivoqué en mi actuar con Luis al no avisarle que no íbamos a mostrar un video en el teatro en esos años. En afán de hacer reír me equivoqué“, aseveró.

“Me ha costado más de 10 años ir mejorando mi humor, buscando solo hacer reír pero sin pasar a llevar a nadie. Estoy en ese empeño y creo que mi humor actual lo refleja“, continuó.

Finalmente, Avello ofreció disculpas publicas para Luis Pinto y detalló que la llamada se habría producido durante la mañana de este martes, donde le brindó apoyo por su complicada enfermedad.

“Pero en ese tiempo, en especial con Luis en esa ocasión no estuve bien al no avisarle a Luis, así que reitero mis disculpas y eso solamente amigos y amigas”, reiteró.

“Les deseo a todo el mundo que tengamos un gran año 2024, un gran abrazo y por supuesto a Luis desearle lo mejor, ya le di me apoyo a través de la llamada telefónica hoy día en la mañana. Eso, que estén muy bien”, cerró.

Revisa el momento a continuación:

