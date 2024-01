Felipe Avello retomó las redes tras polémica con Luis Pinto: Recibió apoyo de Fabrizio Copano

Luego del polémico documental sobre Luis Pinto realizado por el youtuber César Huispe -conocido como Cesarito de Críticas QLS-, Felipe Avello poco a poco ha ido retomando sus redes sociales tras una serie de críticas que ha recibido de varias personalidades.

Sin embargo, el comediante también ha tenido muestras de cariño y apoyo por parte de sus colegas de profesión, específicamente Fabrizio Copano y Rodrigo Vásquez, “Altoyoyo”.

Apoyo de colegas a Felipe Avello

A pocas horas que el “Pececillo” decidiera retomar sus redes sociales con una publicación de sus shows de Stand up Comedy, hubo una serie de muestras de afecto para el comediante.

El que más llamó la atención fue el de Fabrizio Copano, quien reacción al post con un gif que dice la frase “Te quiero mucho”.

Asimismo, Altoyoyo también se sumó a las palabras de apoyo y manifestó su admiración por Avello: “Lo más grande, mi rey”, escribió.

Polémica de Felipe Avello y Luis Pinto

Tras la revelación del documental “Giro Transversal: La historia de Luis Pinto”, el comediante tuvo que salir a pedir disculpas luego que el ex modelo lo acusara de usar imágenes de él desnudo en un show sin su consentimiento.

“Me hizo una grabación que salía desnudo y yo le dije que no me grabe las partes íntimas, que no quería que las vieran“, declaró Pinto en la pieza fílmica.

Según el relato del entrevistado, Avello hizo caso omiso a su petición mostró estas imágenes al final de un espectáculo. “Él empezó, y te lo puedo decir a la cámara, él está donde está ahora haciendo stand up comedy, por mí”, agregó el exmodelo.

Ante la interpelación del protagonista del documental, Felipe Avello salió a pedir disculpas por el incidente ocurrido en el pasado.

“La verdad es que sí, yo creo que me equivoqué en mi actuar con Luis al no avisarle que no íbamos a mostrar un video en el teatro en esos años. En afán de hacer reír me equivoqué“, aseveró el comediante días después de estallar la polémica.

