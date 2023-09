Felipe Avello se llevó dos sorpresas de su pasado en pleno show y desató carcajadas: “Vienen a ridiculizarme”

Felipe Avello sacó risas al compartir algunos momentos del show que hizo en el Teatro de la Universidad de Concepción, región de la cual es oriundo y que le trajo algunos costos personales tras encontrarse con dos personas que revelaron recuerdos de su infancia.

Uno de ellos fue un profesor, quien apareció entre el público y usó el micrófono para realizar una sencilla petición: “Deseo saludar a mi ex alumno, Felipe”, dijo el docente para la sorpresa del comediante, quien en broma respondió que “esos son los costos de venir al lugar donde te conocen”.

“Me arruinó la vida en el colegio y ahora en mi trabajo”, continuó entre risas, revelando que él fue su profesor de Educación Física y “fuimos juntos a la gira de estudios”.

“Gran alumno, excelente persona”, agregó el docente sobre el periodista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Felipe Avello (@felipeavellooficial)

Una foto inédita de Avello

Continuando con su presentación, el ex SQP se encontró con otro recuerdo de su pasado, ya que una mujer del público le reveló que tenía una particular foto en su celular.

De esa forma, ella explicó que tenía una amiga quien “me dijo que te dijera que estudiaron juntos en el colegio de Lota” y que además compartieron en muchos de sus cumpleaños de antaño.

Para comprobar la historia, entonces procedió a sacar su teléfono y mostrar esta foto del comediante, a quien se le puede ver en su niñez y precisamente en uno de estos cumpleaños mencionados.

“Ahí están cuando eran chiquititos”, dijo la mujer al enseñar esta captura que despertó la ternura del público.

“La verdad… mira, agradezco pero ese niño no se parece en nada. No me reconozco en ese niño, la verdad. Yo era rubio. Vienen todos a ridiculizarme“, dijo Avello y desató las carcajadas de los asistentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Felipe Avello (@felipeavellooficial)

Síguenos en