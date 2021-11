Este jueves se decidió a los cinco finalistas de El Discípulo del Chef, en una jornada que estuvo marcada por la emoción de los participantes.

Luego de realizada la primera prueba para llegar a la final del programa de cocina, que consistió en preparar una cena de fin de año inspirada en sus seres queridos, se optó por una dinámica diferente: Los chefs comunicaron la decisión en persona a cada participante.

Así, el cocinero que no logró llegar a la final fue el actor y comediante Felipe Izquierdo, quien tuvo que recibir la triste noticia por parte de Ennio Carota, quien le entregó una caja vacía.

Lee también: Cenas de fin de año, emoción y los semifinalistas: Los memes y reacciones que dejó El Discípulo del Chef

“Vamos a que qué hay en esta caja”, le dijo Ennio. “Lo que sea, ya está todo dicho”, respondió Izquierdo.

“No hay nada…”, continuó el actor, mientras que el chef italiano agregó que “está vacía. Significa que, lamentablemente, nuestra relación termina aquí”.

“Bueno… entonces devuélveme el libro y voy a llamar a los guardias”, respondió el actor con humor.

“Yo estoy muy contento… Sergi… no, no (risas), es humor negro. Estoy muy contento, Ennio. Para mí, de verdad, que tú vengas a mi casa a decirme que no sigo en el programa es un honor”, continuó Felipe.

En esa misma línea, agregó que “yo cocino porque me encanta, pero creo que también la competencia requiere de un esfuerzo y los otros compañeros están más preparados, pero te lo agradezco”.

Lee también: “Mi familia nunca me dijo te amo”: La emoción de Yuhui al contar que su abuela lo cuida

Por su parte, Ennio le dijo que “es simplemente un arrivederci, no es un chao”.

Finalmente, el momento terminó con un abrazo entre ambos y, cuando el italiano se fue de la casa de Izquierdo, el actor señaló, a modo de broma, “qué hijo de puta…”.

“Que venga el asesino a tu casa es muy novedoso dentro del juego, pero como es Ennio, es la persona feliz que dispara”, señaló Felipe y cerró con que “para mí ha sido un agrado participar de El Discípulo del Chef, aprendí mucho y siento que tuve el honor de conocer a Ennio”.