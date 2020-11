Narnia podría ser el nombre de cualquier lugar de Chile donde la fantasía se vuelve realidad. En este caso, es un oasis ubicado a varios kilómetros de Santiago, donde los animales corren a sus anchas, los pájaros cantan a las 7 de la mañana en punto y sus habitantes logran vivir una vida habitual, en medio de un clima anormal como el de la pandemia.

Así bautizó Felipe Izquierdo a su hogar en días de COVID-19, donde junto a dos de sus hijos vivió una experiencia nueva al notar que se avecinaba un confinamiento extenso.

“Me fui pensando que iba a venir (a Santiago) los fines de semana a actuar. Me fui quedando, lo que no me imaginé que iba a llegar hasta octubre”, asegura el actor y comediante, quien antes de la pandemia se encontraba presentando Hecho Bolsa, unipersonal que volverá a presentar el próximo 13 de noviembre con una transmisión online por la plataforma DaleTicket.

Se trata de una obra inspirada en la identidad de los chilenos, con una crítica hacia la vida moderna, sobre la búsqueda de cierto estándar de vida, encontrando soluciones torpes para los problemas y endeudándose más de la cuenta.

“Hay una ecuación que no se ha logrado solucionar que es el problema de la frustración, que tiene que ver con las expectativas y las probabilidades de cumplir con esas expectativas”, acota su creador.

En la misma línea, Izquierdo reconoce la actual crisis sanitaria sumó un concepto a la sociedad, “que es estar conscientes de que a todos nos pasa lo mismo. No es uno que anda con la nube negra nomás. A todos se nos comunicó que nos vamos a morir mañana a las 11 de la mañana, no es solo a mí. Hay un tema de solidaridad en la situación”.

En estos últimos meses, el también comunicador exploró una nueva forma de mantenerse en actividad desde su campestre centro de operaciones, además de hacer pan y otras labores en la casa: la plataforma de contenidos Absurdo.cl

Según cuenta, el sitio nació por su necesidad de tener el control de todos sus proyectos. “Aunque sea algo no muy grande, siempre he pensado que uno puede hacer todo lo que quiera, incluso con un celular, y creo que este es el mejor momento de esa forma de trabajar. Hoy tu puedes componer, crear, editar en un celular, y subirlo a una plataforma o una nube que todos tengan acceso”.

Al igual que Netflix o Amazon Prime, se trata de una página web donde con un pago mensual se pueden acceder a todos los contenidos creados por Izquierdo, programas de radio y TV, películas, además de un recital de Leo Masliah y una serie de sesiones inéditas grabadas con Andrés Rillón. “Yo hice de psicólogo y él como paciente. Me dijo todo lo que sentía, pensaba, y él estaba muy bien en ese tiempo”, detalla.

La plataforma también dará pie a otros planes futuros, como una tienda (“donde la gente compre paraguas para perros, las cosas más increíbles”). Además, en estos meses, Felipe también se dedicó a la pintura, realizando obras que planea presentar en una exposición el próximo 15 de diciembre vía online. “Me encanta la idea de aprovechar las oportunidades que te da esta pandemia”, reconoce.

A la vez, esta temporada de encierro hizo posible un reencuentro con sus viejos compañeros Fernando y Nicolás Larraín con una versión online de Chile Tuday que se pudo ver hasta agosto pasado.

“Hay cariño. No nacimos nosotros artísticamente porque queríamos hacer artistas, nacimos artísticamente porque éramos amigos, y por lo tanto, cuando hay algún problema o alguien no está de acuerdo con lo que se quiere hacer, es fácil decir ‘oye no lo hagamos mejor, mejor sigamos de amigo nomas”.

“Yo sigo teniendo mucha afinidad con Fernando, seguimos haciendo cosas, y con Nicolás hicimos programa de radio dos o tres años, pero yo tengo mucho más relación con Fernando. Con Nicolás tengo una relación de amistad y de cariño, pero con los años, tu igual que en un matrimonio, vas teniendo distintos momentos. Yo siempre lo he pasado muy bien con ellos y además nos reímos mucho de las cosas que hemos hecho”, asegura Izquierdo.