Felipe Avello reflexionó sobre su “cambio de estilo”: “El humor blanco y familiar no significa que sea fome”

A varias semanas de la polémica acusación realizada por el ex modelo Luis Pinto en un video del youtuber César Huispe, Felipe Avello reapareció en su canal de YouTube en una cápsula donde analizó su evolución en el humor y respasó algunos de sus pasos por festivales.

“Había cambiado paulatinamente mi estilo humorístico. Cuando comencé, el estilo era irónico, bizarro, como se define ese humor entre lo absurdo e irreverente. Me encantaba ese humor“, comenzó recordando.

“Comencé a cambiarlo, casi no me di cuenta en un comienzo y fui derivando de un humor irónico a uno que la gente define como familiar y blanco“, explicó en el video.

En ese sentido, manifestó que “me encanta en la actualidad el humor que hago”. “Creo que el humor blanco y familiar no significa que sea aburrido y simple. ‘Fome’, como decimos acá en Chile. Yo creo que se puede hacer un humor de esas características, pero divertido igual”, puntualizó.

Finalmente, desclasificó un particular episodio que lo hizo dar un giro en su estilo en el humor. “¿Por qué cambió el humor? Varios factores, pero recuerdo uno en particular. Yo me presentaba en un teatro de La Florida“, relató.

“Ahí empezó a llegar mucha gente que no me conocía mucho por mi trabajo en el humor. Llegaron señoras con bolsas y algunas familias, me dieron ganas de complacer a ese público y hacerles chistes no tan irónicos, sino que un humor más relajado“, cerró Avello.

Recordó su debut en el Festival del Huaso de Olmué

En otro de los temas que tocó, el comediante también recordó su aclamado debut en el Festival del Huaso de Olmué en 2018. Allí, confesó haber sentido nervios y que tampoco tuvo nociones en el momento del éxito que cosechó con la rutina.

“Sabía que tenía una rutina que había causado gracia en muchos lugares, pero en la televisión era distinto. Tenía que demostrarle al público que yo era bueno en lo que me estaba dedicando, porque en la televisión yo había trabajado pero varios años antes”, señaló.

“Empezó el show y creo que el nerviosismo me hizo contar todo lo que tenía demasiado rápido. (…) Escuchaba las risas de la gente pero no tenía la certeza de que me había ido bien. Fue un éxito total y de ahí en adelante muchas personas me empezaron a considerar como comediante“, narró el “pececillo”.

Síguenos en