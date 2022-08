“Me costó mucho llamarla”: Las sentidas palabras de Felipe Vidal por diagnóstico de Claudia Conserva

El periodista Felipe Vidal se refirió a la estado de salud de su amiga Claudia Conserva, quien hace dos meses informó su diagnóstico de cáncer de mamas.

“A una semana de mi ‘trámite’ de chequeo, tengo un diagnóstico: Cáncer. Me tengo que preparar para dar una dura batalla”, escribió la animadora de televisión el 27 de junio en su cuenta de Instagram.

A raíz de lo anterior, Vidal fue consultado al respecto durante la emisión de un nuevo capítulo de Podemos Hablar. “A Claudia la veía todos los días y desde que se le diagnosticó la enfermedad no la vi más“, reconoció en conversación con Julio César Rodríguez.

“Te voy a reconocer algo, me costó mucho llamarla porque estaba con mucha pena. Yo siento que cuando pasan estas cosas, uno tiene que tratar de ser empático, porque la que la está pasando mal es ella y su familia y no yo”, afirmó.

Si bien fue difícil en un comienzo, el comunicador decidió contactarse con Conserva días después de conocer el diagnóstico. “Me costó mucho hablar con ella, hasta que un día me decidí y la llamé. Y como siempre, la Claudia tiradora para arriba, me tira sus tallas y me palanqueó un rato, que es como la rutina clásica de la conversa que tenemos“, afirmó.

Asimismo, afirmó que sospechó que algo andaba mal cuando Juan Carlos “Pollo” Valdivia, esposo de la conductora, le pidió que lo reemplazara en su programa Toc Show de TV+.

“Yo dije, qué raro si ya se hizo unos exámenes y por qué se va a hacer otros. Entonces dije, ‘aquí hay algo extraño’, y dos o tres días después me contó mi hija. Me dio mucha pena. Sabemos lo que significa el cáncer, pero me dio pena por la energía que tiene Claudia“, relató.

Finalmente, Vidal indicó que la animadora “está muy bien, está dando la pelea. Y yo sé, y tengo toda la fe, que le va a ganar a esta enfermedad de mierda“.