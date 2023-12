“Reaccioné mal”: Félix Soumastre rompe el silencio tras agresión y víctima entrega nuevos detalles

Tras ser formalizado por agresión a un gasfíter en la comuna de Ñuñoa, Félix Soumastre, se refirió por primera vez a los hechos ocurridos el pasado miércoles.

El ex chico reality utilizó sus historias de Instagram para explicar su reacción en contra del trabajador a quien golpeó en reiteradas ocasiones, lamentando que su hija fuera testigo de lo ocurrido.

“Una agresión física no puede ser la respuesta a la violencia verbal. Reaccioné mal y lamento profundamente que mi hija haya presenciado la segunda”, declaró a través de redes sociales.

Mientras que la víctima identificada como José, entregó nuevos detalles de la agresión que le propinó Soumastre en conversación con LUN.

“No nos dejaron entrar al estacionamiento de visita, así que mi compañero y yo nos quedamos en la calle (…) y preparamos nuestros equipos. Estábamos en eso cuando apreció este señor en un auto (…) junto a su pareja y su hijita pequeña. Nos dijo que nos corriéramos porque estábamos estorbando”.

Acto seguido el trabajador aseguró que Soumastre procedió a dejar a su familia al interior del edificio para luego salir a golpear violentamente al trabajador como demuestran los videos de seguridad.

“Me dio patadas por la espalda y golpes en la cara. Mis lentes cayeron y él los rompió. Aunque escapé, él me siguió más de una cuadra para seguir pegándome. Intentó botarme el suelo pero no pudo”, detalló.

Finalmente, José afirmó que el ex chico reality habría llevado sus gafas destruidas a su compañero con quien aseguró que “no se atrevió” a tener conflictos.

“Luego se llevó lo que quedaba de mis lentes se los pasó a mi compañero de labor, que estaba en la conserjería. No se atrevió con el porque mide 1.90 mts”, cerró.

