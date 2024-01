Fernanda Fuentes volvió a frenar en seco a Pincoya tras duro cruce: “Estoy hablando y me respeta”

Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, vivió un nuevo tenso cruce con Fernanda Fuentes en el reciente capítulo de Top Chef VIP.

El momento ocurrió cuando la ex jugadora de Gran Hermano Chile debía presentar su propia elaboración de una pizza ante el jurado compuesto por Fuentes, Sergi Arola yBenjamín Nast

“No les recomiendo que la prueben, se llama ‘Lo que botó la ola'”, partió diciendo Galvarini antes de enfrentarse a la evaluación de los chefs.

Nuevo cruce entre Pincoya y Fernanda Fuentes

La primera en frenar en seco a Pincoya fue la chef Fernanda, quien afirmó que podría presentar su plato “al menos con una mejor actitud ante este jurado, para que seamos nosotros los que decidimos si la probamos o no”.

La situación no quedó ahí, puesto que Jennifer señaló que “cuando uno está contento tampoco les gusta; cuando uno va serio, menos (…) Hoy día ando seria”.

Posteriormente, la participante insistió en su punto mientras los evaluadores intentaban probar la preparación. Esto terminó por perder la paciencia de Fuentes, quien rectificó los dichos de la oriunda de Chiloé.

“Aquí hay una cosa súper clara. Nosotros no estamos para sobajearle el lomo a nadie“, indicó Fernanda, siendo interrumpida por unos segundos por Pincoya, a lo que agregó “escúcheme por favor, estoy hablando yo y me respeta un momento“.

“No se trata de gustos y somos lo bastante profesionales para saber si están bien hechas (las preparaciones) o no. No se trata de estar enojados o contentos, se trata de juzgar las comidas. Juzgamos platos, no personas“, apuntó la chef.



