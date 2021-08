La actriz chilena Fernanda Ramírez fue una de las invitadas del reciente capítulo de La Divina Comida, donde reveló un complejo episodio de su vida personal.

“Mi padre fue una figura ausente durante muchos años. Mi abuelo es súper importante para mí porque es como mi papá, pero eso es algo que puedo decir hoy día, después de terapiarme y luego de 30 años de patalear con la situación de no tener un padre”, confesó mientras comía en su casa junto Agustín Pastorino, Renato Jofré y María José Necochea.

En ese contexto, la intérprete contó la vez en que lo conoció por primera vez cuando ella tenía 17 años. “Nos juntamos en un café en el centro. Nunca lo había visto, pero cuando vi a ese hombre supe que era mi papá. Me reconocí en su mirada, fue muy fuerte”, expresó.

Sin embargo, este encuentro tan esperado por ella fue cambiando de ánimo cuando su progenitor comenzó a hablar mal de su madre. “Yo no encontré nada mejor que decir: ‘Te encuentro un ahueon…'”, sinceró.

Luego de esto, Ramírez reveló que fue rechazada por su padre en la misma mesa: “Me dijo: ‘Si tú estás esperando que sea tú papá, eso no va a suceder. Yo ya tengo mi familia, no pueden saber que tú existes. Olvídate de la idea que podría ser tu papá’, con esa frialdad. Quedé destrozada, era como un segundo rechazo. Me costó superarlo después de muchos años y muchas terapias”.

Finalmente, confesó que tiene tres hermanos, pero no saben de su existencia: “Sé de ellos, los he psicopateado ampliamente, pero ellos no tienen idea de mi“.