“¡Ya es oficial!”: La emoción de Fernanda Salazar tras recibir su nuevo carnet con cambio de apellidos

La actriz chilena Fernanda Salazar, quien hace unas semanas anunció que había cambiado el orden de sus apellidos, confirmó este lunes que el trámite se hizo oficial en su cédula de identidad.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete mostró que su carnet ahora aparece con el nombre de “María Fernanda Salazar Ramírez”.

“¡Ya es oficial! De ahora en adelante les voy a corregir cada vez que me llamen Ramírez”, escribió por medio de sus historias en dicha red social.

Además, le hizo una especial petición a quienes la tengan registrada en su celular. “Porfi, cambien mi apellido en sus celus. Ahora falta el pasaporte para cambiar el nombre de usuario de esta cuenta y ya está”, agregó.

Cabe mencionar que en una reciente entrevista con LUN, la artista reveló los motivos que la llevaron a iniciar este procedimiento en el Registro Civil. “Cuando me presentan como Fernanda Ramírez no me hacía sentido ese nombre”, dijo.

“Mi padre lamentablemente nunca estuvo presente, pero llevaba su apellido. No sentí ningún vínculo con ese nombre”, agregó en dicha conversación.

Anteriormente, Salazar comentó en La Divina Comida que recién conoció a su papá a los 17 años en un café en el centro de Santiago, pero que el mismo hombre le dijo que ya tenía una familia y que no se podían enterar que ella existe.

Consultada sobre qué opina su madre del cambio de apellido, relató que está “súper orgullosa y contenta. Es un reconocimiento al trabajo que hizo conmigo ya que siempre estuvo presente cumpliendo el rol de madre y padre”.

Cambio de apellido

El pasado martes 11 de enero entró el vigencia la ley que permite el cambio de orden de los apellidos, es decir, ahora las personas podrán llevar el de la madre primero, seguido del paterno.

En concreto, se modificó la ley N° 21.334 sobre determinación del orden de los apellidos por acuerdo de los padres del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y fue publicado con fecha 10 de enero de 2022 en el Diario Oficial.

De acuerdo a lo que se señala en el Registro Civil, “la ley entrega la responsabilidad a los progenitores de establecer el orden de los apellidos de su primogénito el cual se extenderá a los hijos en común que inscriban con posterioridad, eligiendo si va primero el apellido paterno o materno”.

Además, se señala que, al momento de realizar la inscripción del nacimiento, es una obligación presentar el Formulario de Acuerdo, el cual debe estar firmado por ambos progenitores y el que debe “determine el orden de apellidos elegido”.

Es importante recalcar que “si el formulario no viene firmado por ambos, la ley establece que el oficial civil deberá efectuar un sorteo, en este caso, por medio de una moneda, para establecer el orden de los apellidos del inscrito. Si no presenta el formulario no podrá llevar a cabo la inscripción”.