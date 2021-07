Fernanda Urrejola denunció a través de su cuenta de Instagram una falsa entrevista en que ella supuestamente contaba “el secreto para adelgazar” gracias un producto.

“Por favor, no compren estos productos para adelgazar”, escribió la actriz nacional en la red social, junto a las capturas de pantalla de la publicidad engañosa.

Además, agregó: “Yo no promociono ni recomiendo ningún producto para adelgazar. En Facebook anda dando vuelta una entrevista falsa mía!!! Por favor, reportar y no comprar!!!”.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete recalcó que la información que circula en redes sociales era mentira: “Me acaban de contar que están vendiendo unas pastillas para adelgazar con mi nombre, dicen que yo las estoy vendiendo. Es totalmente falso”.

“Yo no promocionaría ninguna pastillas para adelgazar, no las consumo. En algún momento las consumí, pero ya no lo haría. Por favor no compren esas cosas porque no tengo idea qué estarían comprando”, alertó la artista radicada en Estados Unidos.