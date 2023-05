Fernanda Urrejola y su deseo de convertirse en madre con su polola: “Esta relación es para siempre”

Fernanda Urrejola sorprendió este martes al confesar cuál es su mayor deseo para su vida personal en la actualidad: Convertirse en madre con su pareja, Francisca Alegría.

En el marco de su romántica historia de amor, la actriz partió narrando cómo conoció a su pareja y aseguró que fue un flechazo instantáneo. “Me acuerdo que nos conocimos ese día (…) Y yo le dije que si se venía a vivir a Los Ángeles, que viviéramos juntas (…) Yo de verdad sentía esa conexión instantánea“, contó.

En esa línea, la intérprete se sinceró y contó que pensó que “esta relación es para siempre”. “Y la verdad es que no me imaginé nunca que iba a terminar en una relación amorosa en ese momento”, complementó.

Su deseo de ser madre

Así, ahondando cada vez más en su vínculo, Urrejola reveló en Buenas Noches a Todos que ya está pensando en el próximo paso de la relación y que, en vista de ello, decidió que quiere convertirse en madre. “Hemos pensado varias posibilidades, ya tenemos a un donante, así que eso nos hace muy feliz“, explicó.

“Lo estuvimos intentando en un momento y no nos resultó, pero creemos que no éramos compatibles con el donante anónimo”, complementó, dejando claro que no se rendirá hasta lograr su cometido.

Por otro lado, la actriz también aseguró que está dentro de sus posibilidades la idea de adoptar, por lo que están abarcando todas las opciones. “También es una posibilidad, estamos abiertas a todas las posibilidades, no hay que frenarse”, señaló en el programa de TVN.