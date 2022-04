“La daban en la tele y sufrí”: Fernanda Urrejola contó difícil experiencia en película debut

No todas las experiencias en los set de filmación son positivas. Así lo han contado actores y actrices en diversas entrevistas. Esta vez fue el caso de Fernanda Urrejola, quien comentó una vivencia poco agradable al filmar una cinta cuando ella comenzaba a abrirse camino en la industria.

El episodio que mencionó en su conversación con Reyes del Drama tuvo lugar en El Roto (perjudícame cariño), la película del 2004 de Alberto Daiber, que representó su debut en el cine y en la que le dio vida a Violeta, una de las protagonistas de la ficción basada en la novela homónima de Joaquín Edwards Bello de 1968.

Urrejola, que en ese momento tenía cerca de 23 años, comentó en la conversación que tuvo lugar a comienzos de año que “yo era chica, fue súper intenso”.

“Estaba trabajando en la tele, entonces los tiempos eran duros, la serie era dura. Y yo tenía esta cosa interna de la actriz como de ir más allá de los prejuicios, de empujar los miedos, a pesar de que en mi vida era ‘dalo con todo’”, reflexionó la actriz que ha participado en Cry Macho y Narcos: México.

En la misma línea, agregó que “fue una época donde me cuidaba menos y fue una experiencia no muy cuidada. Ahora lo pienso, lo miro para atrás y digo ‘chuta, eran tantas mis ganas de ir más allá, de romper mis propios prejuicios, de sacarme los pudores de encima y mostrarme a mí misma que yo podía, que me transgredí haciendo esa película’”.

Incluso comentó que “después, cuando la vi y me vi en cines y vi las escenas, me costó muchísimo”.

“Después la daban en la tele y sufrí, sufrí, sufrí. Y de ahí también fue una decisión… Yo hice desnudos y me parece que a veces son necesarios, obvio, pero no abusé de ellos. Y fui súper cuidadosa y exigente a la hora de aceptar un proyecto en cómo iba a ser el tema de los desnudos, después de vivir eso”, precisó.

De hecho, sobre su papel en la mencionada película, la actriz -que en ese momento alcanzó el reconocimiento nacional por su papel en 16- sinceró que “encontré que estaba muy poco cuidada la escena, la propuesta, todo. Lo que me pasó con eso. No me acuerdo de esa experiencia en set como la más agradable. De hecho, me acuerdo que fue muy, muy incómodo, no lo pasé nada de bien”.

Finalmente, concluyó que “todo era muy poco cuidado, yo era muy chica y me costaba mucho decir lo que necesitaba. Era una niña que le costaba poner límites, entonces, me costó decir lo incómoda que estaba. Pero estaba incómoda”.

Además de Urrejola, el elenco de la película lo completaban María Izquierdo, Francisco Melo, Jaime Vadell, Matías Oviedo, Patricia López, Benjamín Vicuña y Jaime Vadell.

La película narraba la historia de Fernando (Melo), quien llega al burdel La Gloria para cobrar una deuda, pero el deudor murió y conoce a su viuda, Clorinda (Izquierdo), con sus dos hijos adolescentes, Esmeraldo (Oviedo) y Violeta (Urrejola), con quien inicia una relación, aunque no será la única.