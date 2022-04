“Ni siquiera sabían que éramos personas distintas”: Fernanda Urrejola sinceró drama con su hermana Isidora

Fernanda Urrejola debutó en 2003 con dos producciones televisivas que le dieron fama nacional. 7 años después lo hizo su hermana, Isidora Urrejola, en el cine. Pese a trabajar en proyectos diferentes y nunca haberse topado en un set, muchas personas desconocían que eran dos actrices diferentes, contó la mayor del dúo.

Así lo sinceró la actriz que se hizo conocida con 16 y La Vida es una Lotería, quien contó en Reyes del Drama que “muchas personas ni siquiera sabían que éramos dos personas distintas”.

“Sí, fue heavy. Y creo que para la Isi fue súper rudo. Yo la admiraba mucho por eso también, la admiro mucho por eso”, agregó sobre el estreno de Isidora en la película Drama (2010) y en la televisión con la serie La Sexóloga (2012).

Según recordó Fernanda, quien también ha participado en producciones como Cry Macho y Narcos: México, “a la Isi le tocó la comparación conmigo antes de convertirse en actriz”.

“Entonces, cuando decide convertirse en actriz, yo ya era conocida en Chile. Para mí fue como ‘guau, qué valiente, qué atrevida enfrentar directamente parte de tus cosas de infancia con el país completo’. La admiré diez veces más todavía por hacer eso”, compartió.

Pero sus elogios para su hermana no acabaron ahí: “La Isi tiene un talento hermoso”.

“A mí me ha pasado que me han parado y me dicen ‘la que más me ha gustado es La Sexóloga’. Y es como ‘es mi hermana’. Y también me ha pasado al revés. Pero me encanta, porque somos muy distintas las dos. Y cada una ha sabido llevar su camino y expresar su forma”, concluyó en el espacio.

