“Me veo haciendo eventos en la disco”: Bambino sinceró sus expectativas fuera de Gran Hermano Chile

Este semana se cumple el primer mes de encierro en Gran Hermano Chile. Y si bien queda bastante tiempo por delante, algunos de los jugadores ya están pensando en qué harán cuando abandonen la casa más famosa del mundo.

Así fue el caso de Alessia Traverso, Hans Valdés y Fernando “Bambino” Altamirano, quienes mantuvieron una extensa conversación en la que hablaron sobre sus anhelos, metas y expectativas para el segundo semestre de este año.

“Me veo pidiendo mesa en el VIP”

Aunque tenían proyecciones dispares, los tres concordaron en algo: Esperan que sus seguidores en redes sociales aumenten de manera explosiva, como Traverso, quien asegura que llegará a los 300 mil followers en su cuenta de Instagram.

Bambino, en su caso, fue aún más lejos y, junto con aumentar sus números en plataformas digitales, aseguró que lo llamarán de eventos discoteceros. “Yo me veo haciendo un evento en la disco y pidiendo una mesa en el VIP con mis mejores amigos y tú (Alessia)”, señaló.

“No quiero sonar pedante”

En esa misma línea, el participante también proyecta que lo contactarán de marcas para hacer canjes. “No quiero sonar pedante ni nada, pero estoy muy seguro que me va a hablar alguien para subir fotos de ropa. Aunque sean tiendas cu… que no sean famosas, me van a querer dar ropa para subir fotos“, dijo a sus compañeros.

Finalmente, Altamirano proyectó que llegará a los 100 mil seguidores en Instagram, algo que por el momento no será posible ya que su cuenta se encuentra desactivada. “Yo tenía 2.800 seguidores. No sé cuanto dará la televisión en 1 mes. P…, yo que llegue a los cien mil sería bueno“, concluyó.