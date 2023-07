“De repente bromeo con él”: Bambino explicó su relación con Bigote tras dura advertencia por sus cuidados

En vista de la preocupante situación de Bigote al interior de la casa a raíz de diversos comentarios de algunos participantes, Gran Hermano se dirigió esta noche a los jugadores para realizar una seria advertencia en torno a sus cuidados.

“Con el paso de los días he visto actitudes que no logro comprender: chistes de mal gusto, cuestionamientos sobre comprarle o no comida y acciones inadecuadas en el trato de un animal me han obligado a hacer este llamado de atención”, fue parte de lo que dijo.

Dicho lo anterior, les advirtió que “si vuelvo a ver alguna actitud, comentario o broma en perjuicio de Bigote, tomaré las medidas más severas, que van desde una amonestación hasta la expulsión de la casa”.

En ese sentido, tras el inesperado mensaje, Fernando “Bambino” Altamirano pidió la palabra y explicó su comportamiento con el animal. “Soy una de las personas que de repente bromea con Bigote pero, en verdad, bromeo con él como bromeo con Lucas y Pancho“, partió diciendo.

“Lo considero uno más de la casa, tiro tallas con él y lo que sí dije en serio, que me hago cargo de eso, porque lo dije en frente de todo mis compañeros, es que Bigote es una persona más de la casa, un integrante más“, expresó, antes de explicar su posición.

“Yo consideré que él al entrar y ser un integrante más, también se debió haber agregado al presupuesto general como una persona más. Así como nos descuentan cuando una persona se va, se debió agregar ese porcentaje, porque nosotros también tenemos que contabilizar su comida en el presupuesto que se realiza”, señaló a Diana.

