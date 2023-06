La inesperada reflexión de Fernando Farías por alejamiento de teleseries: “Tiene el peligro de que uno se muera”

El reconocido actor nacional Fernando Farías comentó su alejamiento de las series televisivas y lo limitado que está el campo para la tercera edad. Además, se refirió a un accidente que sufrió en su propio hogar.

El intérprete se presentó a una entrevista en Vía X, donde comentó sobre su carrera en el mundo de la actuación en compañía de Nicolás Larraín. En la oportunidad, Farías comentó que “soy más actor de teatro que de tele”.

En la entrevista, el intérprete de 90 años abordó una amplia variedad de temas, incluso refiriéndose a la actual gestión del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, uno de los temas resaltó por abordar su último papel en la televisión.

“¿No lo han llamado más? ¿Ya no hay papeles para la tercera edad? ¿Para los mayores hay poca pega?”, preguntó Larraín.

Ante esto, el intérprete de Don Genaro en Los 80 respondió que “hay poca pega, porque tiene el peligro de que uno se muera”, respuesta que causó gracia entre los presentes en el set.

Inesperada anécdota

El actor también abordó una lamentable experiencia que vivió hace unas semanas, cuando sufrió una especie de descompensación que provocó que cayera al piso.

“Estaba en la cocina y me paré en la puerta (…) en la noche, no estaba mi señora. Me paré ahí, no sé, algo pasó“, relató Farías, quien además agregó que “me vino como un vahído y me fui de espalda”.

Al caer, Fernando se golpeó con una estufa de parafina. Sin embargo, afortunadamente el actor no tuvo un golpe que le provocara una herida grave y aseguró que “no me pasó nada”.

Finalmente, Farías recurrió a su característico vocabulario para comentar que actualmente “ando con mucho cuidado, porque en la calle uno ve la tendalá de viejos que está en el suelo”.

