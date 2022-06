Fernando Godoy revela que musicalizó el nacimiento de su segunda hija: “Todos los problemas parecieron irse”

Felicidad extrema es la que está viviendo por estas horas el actor y presentador de televisión, Fernando Godoy, quien este martes confirmó el nacimiento de su segunda hija, Nalu.

La pequeña llegó al mundo producto de su relación con Ornella Dalbosco y nació sin mayores complejidades, pesando tres kilos con 420 gramos y midiendo casi 50 centímetros.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el ex integrante de Casado con hijos reveló que puso música en el momento en que Nalu llegó al mundo. Específicamente, colocó la canción Dos oruguitas que el colombiano Sebastián Yatra interpreta en la película Encanto.

“Te juro que en ese instante todos los problemas parecieron irse, se silenció el mundo y sólo estaba esa conexión única entre el llanto de la guagua y los latidos del corazón”, agregó el artista.

Godoy afirmó que recibió a su segunda heredera “con llanto, mucho llanto. Y esta vez se transformó en un llanto con un poco más de risa. Los dos partos que hemos vivido han sido bien divertidos, la verdad”.

“Entre la torpeza de nosotros, las palabras de los médicos, de repente en el hecho que uno no sabe dónde ponerse para no incomodar, que la música no funcione en el parlante”, añadió.

Respecto a cómo tomó la noticia Lua, su primera hija, el actor sostuvo que “se portó súper bien durante este proceso, estaba nerviosa al principio y muy ansiosa al ver a su hermano. Y claro, al principio ella lo tocó con un dedo, después con dos, después le puso la mano entera y al final me lo pedía para que lo sostuviera”.

“Cada 30 segundos me decía ‘papá, pásamelo’. La sentamos un ratito con él, se lograron conectar, le dio besitos. Está feliz”, concluyó.