Fernando Godoy explicó motivos para realizarse la vasectomía: “Fue una decisión como pareja”

Hace dos días, Fernando Godoy publicó un cómico video del procedimiento de su vasectomía, el cual hizo estallar en risas a sus seguidores, quienes dejaron graciosas reacciones.

Fue a fines del año pasado que el actor de 39 años dio el sí en su matrimonio con Ornella Dalbosco, educadora de párvulos y madre de sus dos hijos: Lua de 5 y Nalu de casi un año.

El artista señala que una de las razones más importantes que lo llevó a tomar la decisión de operarse fue apoyar a su esposa, para que así dejara sus anticonceptivos hormonales.

“Es bien injusto que sólo los tengan las mujeres (…) Así como los métodos anticonceptivos están súper presentes para ellas, también deberían estar para los hombres. Esto es un granito de arena para eso”, comenta a LUN.

“Sé que hay desconocimiento, temor y, quizás, flojera por la operación, pero no sirve sólo para mi caso, que tengo una familia ya establecida, sino también para los hombres que no quieren o no se pueden hacer responsables de tener hijos“, agrega.

Además, dice, entre otras razones se encuentra “la responsabilidad de tener otro hijo, las finanzas y para tener más seguridad en nuestra intimidad (…) Siempre lo conversamos. Fue una decisión como pareja“.

“Con dos hijos ya estamos perfecto. Hubieses sido dos niños o dos niñas, da lo mismo (…) En conversaciones y proyectos con Ornella siempre hablamos de dos hijos y ya lo logramos, es algo súper abarcable y que podemos responder logísticamente. Más encima tuvimos la suerte de tener la parejita”, añade.

En relación al procedimiento en sí, Godoy dice que se lo tomó con bastante humor para sacarse un poco la vergüenza.“Les decía a las chicas que corrieran la voz que ya nadie se proyectara conmigo (…) Cuando desperté me miraba si estaba todo“, aseguró.

Por último, el actor recalca que no ha tenido mayores molestias y que se estaba tomando todos sus medicamentos. “No me dolió absolutamente nada y es un tajito súper mínimo“.