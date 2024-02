Fernando González reveló el día en que Alejandro Sanz quiso arbitrar por noble causa para Chile

Alejandro Sanz será uno de los artistas más importantes que dirá presente en la edición 2024 del Festival de Viña del Mar. De hecho, el español será el encargado de abrir el certamen este domingo 25 de febrero.

Será la quinta vez que el madrileño suba al escenario de la Quinta Vergara, ya lo hizo en 1994, 2001, 2011 y 2016. En esas anteriores presentaciones ha logrado conquistar al Monstruo y así obtener las típicas distinciones, como lo son las Gaviotas y las Antorchas.

En una de esas actuaciones, más específicamente en 2011, Sanz compartió antes y después de su concierto en la Ciudad Jardín con Fernando González.

En la previa al show jugaron tenis en Las Condes y luego Sanz organizó una cena en la Quinta Región, donde también estuvo presente Iván Zamorano, uno de los deportistas que idolatra el cantante.

Fernando González y su relación con Alejandro Sanz

El Bombardero de La Reina conversó con CHV Noticias y contó que Alejandro Sanz intentó ser juez en un partido de tenis donde se buscaba recaudar la mayor cantidad de dinero para las víctimas del terremoto del 2010.

“Lo conocí en 2010, cuando jugué en Miami el partido de dobles con Guga Kuerten contra Jim Courier y Andy Roddick en beneficio por el terremoto del 2010”, comenzó declarando el ex top 5 del ranking ATP.

“Me lo presentó Benito Pérez Barbadillo, jefe de prensa de Rafael Nadal. Después hablamos por teléfono, la idea era que él arbitrara el partido, lamentablemente no se pudo por un tema de agenda, pero ahí quedamos conectados”, agregó.

Mano de Piedra también contó que hace tiempo no habla con el intérprete de Corazón Partío, pero sí ha tenido la oportunidad de estar en la casa de Sanz donde jugaron tenis, además de compartir alguna comida.

“De él no me sorprendió nada, he conocido varias personas exitosas. Y claramente él es exitoso a nivel global, por donde se lo mire, y como buena persona exitosa, es muy humano, muy humilde y una persona muy sencilla. Eso yo rescato de la gente, sobre todo del éxito que han tenido y de seguir siendo una persona muy humana”, cerró González.

