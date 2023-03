Se irá a vivir a Miami: Fernando González reveló detalles de su fiesta de matrimonio y sus últimos días en Chile

Este domingo, Fernando González reveló que está viviendo sus últimos meses en nuestro país, ya que a mitad de año viajará con su familia hasta Estados Unidos para residir por un tiempo indeterminado en suelo norteamericano.

Además, contó detalles exclusivos de la gran fiesta que realizará para celebrar su matrimonio junto a Luciana Aymar, con quien se encuentra casado desde diciembre del año pasado, pero cuya fiesta está pendiente, en la que aprovechará también para despedirse de Chile.

En ese sentido, el Bombardero de la Reina, en conversación con el medio LUN, contó que con su señora están contentos, preparando los detalles finales de su celebración. “Será en el centro de eventos Hilaria, en Ciudad Empresarial, y tendremos unos 250 invitados“, explicó.

Asimismo, detalló que los asistentes serán “amigos del tenis, del deporte de mi señora, del fútbol chileno, y otros tenistas retirados de mi época. Será un evento bien deportivo. También vendrá harta gente desde Argentina, el país de Luciana“.

De la misma forma, sostuvo que en esta gran celebración de amor participará la banda Tomo como Rey, quienes estarán a cargo de poner el ritmo y hacer bailar a todos los participantes. Por su parte, contó que en el pacto por el civil los acompañó Javiera Parra.

Por otra parte, argumentó que sus motivaciones para emigrar del territorio nacional son netamente familiares, ya que en Miami sus hijos podrán desarrollarse en un ambiente con menos contaminación, al no haber tanto smog como en Chile, facilitando las actividades al aire libre.

“La prioridad absoluta es mi familia y el tema de irnos a Estados Unidos es netamente familiar. Será nuestro nuevo proyecto de vida. Estoy feliz de papá, es una pega demandante, pero es la mejor del mundo, y yo tengo la fortuna de estar disfrutando de eso“, explicó.

Por último, sostuvo que realizará algunos partidos de exhibición en Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Punta Arenas y Santiago antes de irse. “Una productora me contactó, surgió la idea porque me voy a vivir fuera de Chile y hace tiempo quería recorrer otras ciudades donde no había tenido la posibilidad de jugar“, señaló.